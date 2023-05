In fuga dalla polizia alla guida del suv (a 15 anni): inseguimento a 140 km all'ora, poi si schianta

Scene da film nella Bassa bergamasca: un inseguimento tra un suv, fuggito all'alt della polizia (si è poi scoperto che alla guida c'era un quindicenne) finisce con il ribaltamento di un'altra auto.

I fatti risalgono alla scorsa settimana, se ne è avuta notizia dopo qualche giorno. Una pattuglia della polizia locale si trova sulla ex statale Soncinese all'altezza della rotonda che immette a Romano di Lombardia. Avendo attivato lo strumento che verifica se le auto di passaggio sono coperte da assicurazione, intorno alle 20 scatta l'allarme per un suv bianco, senza assicurazione. Le sirene accese non hanno fermato il suv, l'automobilista ha iniziato una fuga a tutta velocità tra il traffico cittadino, con punte di 140 km/h, per poi immettersi nuovamente sulla provinciale verso Covo.

Sorpassi azzardati, un rosso bruciato, poi il suv ha urtato violentemente un'auto che aveva davanti, facendola ribaltare. Sul posto sono arrivati i soccorritori: nessuna conseguenza seria per gli occupanti dei veicoli. Dai controlli è però emerso che il giovane in fuga non avesse nemmeno la patente: era un quindicenne di origine rom residente nella Bassa bergamasca orientale. Il veicolo era intestato a una ditta con sede a Reggio Emilia: è stato sequestrato. Al conducente è stata comminata una multa da 7mila e 500 euro e i genitori del ragazzino sono stati denunciati per la mancata custodia del mezzo.