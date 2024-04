La strage della centrale di Suviana, si cerca l'ultimo disperso. Indagini sulla catena degli appalti

Quarto giorno di ricerche nella centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, nell'Appennino bolognese. C'è un lavoratore ancora disperso dopo l'esplosione: si tratta di Vincenzo Garzillo, 68 anni, napoletano. Le speranze che possa essere vivo sono pochissime. Nelle scorse ore i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato i corpi dei tre colleghi che risultavano dispersi, portando il bilancio delle vittime a sei morti accertati.

Emergono anche drammatici dettagli. La posizione del ritrovamento degli ultimi corpi indicherebbe che i lavoratori avrebbero tentato una fuga disperata. Alcune vittime sarebbero state trovate coi volti nascosti, come se avessero tentato fino all'ultimo di ripararsi.

Incidente a Suviana, chi sono le vittime e chi è ancora disperso

Il disperso, come detto, è Vincenzo Garzillo, 68 anni. Alla centrale idroelettrica di Bargi stava lavorando come supervisore nelle operazioni di riattivazione dei macchinari per conto della Lab Engineering. Sui social le parole cariche di angoscia della moglie: "Amore mio dove sei? Torna da noi".

Le ricerche sono avvengono con decine di uomini. Le operazioni, sin dal primo momento, sono state molto complesse. Nella centrale idroelettrica, c'è stata un'esplosione a circa 30-40 metri sotto il livello del lago. Ci sono stati anche un incendio, il crollo dei solai e un allagamento. Questo significa che sommozzatori e squadre di ricerca si sono dovuti addentrare in locali devastati, invasi da macerie e dall'acqua.

Le vittime accertate dell'incidente alla centrale sono finora sei. L'ultimo a essere trovato è stato Alessandro D'Andrea, 37 anni. Era originario di Forcoli (Pisa) doveva viveva fino a tre anni fa prima di spostarsi con la compagna nel Milanese per lavorare alla Voith di Cinisello Balsamo. "È stato il padre di Alessandro ad avvertirmi che era stato individuato il suo corpo nel lago di Suviana. Non so dire a che livello fosse ma mi ha detto che secondo lui stava tentando di scappare in seguito all'esplosione o almeno questa è l'idea che si è fatto il papà", ha detto il sindaco di Palaia (Pisa), Marco Gherardini, il comune di cui fa parte anche la frazione di Forcoli.

Adriano Scandellari, padovano di 57 anni era ingegnere e dipendente di Enel Green Power. Il corpo è stato trovato al piano -9, intrappolato tra le macerie. Scandellari era stato insignito della Stella al Merito del Lavoro e Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'aprile 2023. Nel giorno dei funerali nella sua cittadina, Ponte San Nicolò, sarà lutto cittadino.

Paolo Casiraghi, 59 anni di Milano. Era un tecnico della Abb. Anche il suo corpo è stato trovato al piano -9. Tifoso dell'Inter, viveva solo in un palazzo nella zona Nord di Milano, lo stesso quartiere dove era cresciuto con i genitori. Nell'azienda di Sesto San Giovanni era stato assunto il 10 febbraio 1986.

Nelle ore immediatamente successive erano invee stati trovati altri tre lavoratori. Petronel Pavel Tanase aveva 46 anni. Di origine romena, era residente a Settimo Torinese. Era papà di due gemelli.

Mario Pisani aveva 74 anni, ed era residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) anche se da qualche anno viveva al Nord. Era ex dipendente Enel, ora titolare della Engineering automation srl. Era stato anche presidente della Polisportiva San Marzano Calcio.

Vincenzo Franchina aveva 36 anni ed era originario di Sinagra, nel Messinese, ma viveva a Genova. Si era sposato un anno fa.

Le ipotesi sull'incidente e i dubbi sugli appalti

A Bologna la Procura ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo al momento senza indagati. Ancora non è chiaro cosa abbia causato l'incidente con la deflagrazione iniziale così potente che un pezzo di turbina del piano meno otto sarebbe stato trovato al meno quattro (Tutte le ipotesi). "Non ci risultano segnalazioni di problemi sulla sicurezza", ha ribadito l'ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei rispondendo agli allarmi lanciati dai sindacati. Bernabei sulle cause non si sbilancia: "Troppo presto per parlarne" perché "la situazione è molto complessa e ogni ipotesi sarebbe prematura".

Nell'impianto, al momento dell'incidente, erano in corso lavori di efficientamento per i quali Enel Green Power aveva contrattualizzato tre aziende. Siemens, Abb e Voith. Lo scoppio è avvenuto durante il collaudo del secondo gruppo di generazione, dopo che nei giorni scorsi era terminato quello relativo al primo gruppo. "Enel green power - ha spiegato Bernabei a Porta a Porta - non ha subappaltato niente, come committente abbiamo appaltato alcuni lavori di realizzazione, di progettazione, fornitura, di montaggio e di collaudo a tre primarie aziende. Due di queste", Siemens e Voith, "non Abb, hanno appaltato alcune prestazioni specialistiche. Il fatto che nella loro autonomia abbiano cercato fuori dalla propria azienda alcune competenze, che è un comportamento legittimo, si può definire come una catena di subappalto?".

I tempi dell'inchiesta, come è facile immaginare, non saranno brevi. "Non è che l'indagine in una vicenda così complessa si misura come se fossimo dei centometristi", ha detto il procuratore capo Giuseppe Amato. Gli investigatori si stanno concentrando sui ruoli delle ditte. "Stiamo ricostruendo lo stato dell'arte dal punto di vista amministrativo - ha detto Amato - ossia il rapporto che avevano i lavoratori nel plesso aziendale, e la catena degli appalti e subappalti. Verificheremo il rispetto della normativa in materia di documento di valutazione dei rischi, che nello specifico richiede quell'approfondimento sui rischi inferenziali, quando hai la presenza sul posto di dipendenti di varie aziende".