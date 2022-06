Svastiche sulla fronte di Locatelli e Costa: "Gesti vergognosi e incivili"

Un brutto episodio. Manifesti con i volti del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, e del presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, deturpati da una svastica sul volto. E' accaduto a La Spezia. Lo denuncia sul proprio profilo Facebook il sottosegretario Costa. "Hanno creato e affisso questi manifesti nella mia città, La Spezia - scrive Costa - Hanno sfregiato le mie foto e di altri uomini delle istituzioni e della scienza con svastiche, frasi folli e paragoni coi nazisti. Denuncerò alla polizia l'accaduto e andrò fino in fondo: gli artefici di questi gesti vergognosi e incivili devono essere identificati e smascherati. Ho ricevuto tanta solidarietà da parte di molte persone che hanno visto i cartelli e ringrazio tutti coloro che mi hanno mostrato vicinanza".

Sui manifesti si legge: "Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazisanitaria". "Questi atti non mi intimoriscono. È solo grazie ai vaccini che riusciremo, finalmente, ad avere un'estate senza restrizioni e i nostri ospedali non sono più sotto pressione - rimarca Costa - Ribadisco la volontà e la necessità di proseguire nella tutela della salute. Non mi fermerò e, ancora una volta, ripeto che agli insulti e alle svastiche dei no vax rispondiamo con la scienza e il ritorno alla normalità"-