Profanata la lapide di Alfredino Rampi: disegnate undici svastiche

È stata profanata la lapide di Alfredino Rampi. È accaduto qualche giorno fa al cimitero Verano di Roma dove il bambino, morto a Vermicino 41 anni fa, riposa. La notizia della profanazione è arrivata dal Tg regione del Lazio con le immagini della lapide imbrattata con undici svastiche. "Quando ho visto la lapide imbrattata, ho sentito un colpo allo stomaco", ha dichiarato la signora che ha denunciato l'atto vandalico al Tgr Lazio. Domenica si trovava al Verano per andare a pregare sulla tomba del marito. Dieci giorni prima, giura, quelle scritte non c'erano. Alfredino Rampi cadde in un pozzo da cui nessuno riuscì a tirarlo fuori vivo. Ed oggi lo scempio a pochi giorni dall'anniversario della tragica morte, avvenuta il 10 giugno del 1981. La settimana scorsa, a Roma, per omaggiare la sua memoria è stato inaugurato un bellissimo murale con il suo volto a Garbatella, in via Rocco Cesinale.

"Voglio esprime la più ferma condanna alla vile profanazione della lapide di Alfredino Rampi. Una notizia che mai avremmo voluto leggere e che indigna profondamente. Mi auguro che al più presto i colpevoli vengano individuati dalle forze dell'ordine", il pensiero dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Condanna anche da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "E' inaccettabile la vigliacca profanazione della lapide del piccolo #AlfredinoRampi imbrattata con 11 svastiche. Faremo ripulire subito questo scempio. Alfredino resta nei nostri cuori e #Roma gli ha appena dedicato questo bel murale a Garbatella. Questi barbari si vergognino". “La profanazione della tomba di Alfredino Rampi è un gravissimo, ingiustificato e incomprensibile atto. Gli inquirenti facciano luce su quanto accaduto e si perseguano i responsabili senza alcun indugio - dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida -. È inquietante che il cimitero monumentale del Verano possa essere oggetto di atti vandalici ma ancora di più contro la sepoltura di un bambino innocente simbolo di una tragedia nazionale che colpì le coscienze e i cuori di tutti gli italiani".