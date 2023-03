Le due amiche sepolte dalla valanga mentre sciano fuoripista

Ieri è stato trovato e recuperato il corpo di una delle due sciatrici travolte da una valanga nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Si tratta di una giovane di 25 anni, svedese. Risulta ancora dispersa un'altra ragazza di 25 anni, le speranze di ritrovarla in vita sono pressoché nulle. I loro due compagni sono riusciti a evitare la valanga e sono in buone condizioni. Le operazioni di ricerca sono condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'accaduto. Nel febbraio del 2019, proprio in quel canale, quattro sciatori furono travolti e uccisi da una slavina.

L'incidente si è verificato in una manciata di secondi domenica, intorno alle 13. Gli amici, tutti freerider esperti in fuoripista, provenienti dalla Svezia, erano nel canale degli Spagnoli, in fondo alla vallata: un piccolo angolo di 'paradiso' per gli amanti dello sci estremo e della neve fresca. Il canale non è vietato, ma sconsigliato. In pochi vi si avventurano, perché è molto ripido. Le due amiche sono state centrate in pieno e sepolte dalla massa di neve piombata a valle: una è stata trovata subito, gli amici hanno provato a rianimarla, invano. L'altra ragazza è stata trascinata a valle per centinaia di metri e il corpo non ancora è stato recuperato.

I soccorsi sono partiti subito anche con squadre a piedi, perché l'assenza di visibilità causa nuvole basse rendeva impossibile per l'elicottero raggiungere la zona. Il corpo della vittima è stato portato a valle e la salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Oggi si riparte con le ricerche alle prime luci del giorno.

I due amici scampati saranno sentiti come testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il pericolo valanghe domenica nella val Veny era "marcato", indice 3 su una scala di 5 punti. Pioggia e sbalzo termico hanno probabilmente avuto un ruolo importante nel provocare la valanga.