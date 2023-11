Si sveglia nuda in un ristorante dopo una festa, si teme violenza sessuale

Si è svegliata completamente nuda all'interno di un ristorante e non sa cosa le è successo. L'ultima cosa che ricorda è che in quel locale era andata a festeggiare il compleanno di un conoscente, poi il buio. La donna, di 31 anni, dopo aver chiamato il 112 è stata soccorsa dai carabinieri all'alba all'interno di un ristorante di Milano, in zona corso Sempione, in cui per accedere i militari dell'Arma hanno dovuto rompere una finestra.

La donna è stata immediatamente accompagnata in codice verde alla clinica Mangiagalli per la visita specialistica per i casi di sospetta violenza sessuale. Nel ristorante c'era stata una festa vip durante la quale la 31enne ha raccontato di aver assunto stupefacenti, ma di non ricordare molto di quello che si è successo. Quando si è svegliata nel locale, nel quale era chiusa dentro, ha detto di aver ritrovato i suoi vestiti e la borsa in bagno.

Stando a quanto ha potuto ricostruire MilanoToday, la vittima avrebbe allertato il 112 proprio dal telefono fisso del ristorante e avrebbe poi aperto una finestra per chiedere aiuto, facendo così scattare l'antifurto. Ai primi militari arrivati sul posto, avrebbe raccontato di aver cenato nel locale per una festa di compleanno con una quarantina di amici e colleghi e di avere ricordi fino all'una, quando sarebbe stata tagliata la torta. Da lì in poi il buio. Mentre dei momenti precedenti ricorda tutto.

"Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro", hanno detto i titolari del ristorante nel quale si è svolta la festa. Si tratta di un locale molto con doppio ingresso e otto finestre sia su corso Sempione sia su via Poliziano, che ha un salone privato nel seminterrato dove ieri sera si è svolta la festa, organizzata dal titolare di un altro, noto, locale del capoluogo lombardo. Un compleanno che è terminato verso l'una. "Noi abbiamo chiuso normalmente", hanno garantito i proprietari del ristorante.

