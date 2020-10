La giovane di 24 anni investita volontariamente mentre fa jogging, stuprata e poi uccisa

Un fatto di cronaca tragico ed efferato ha scosso gli Usa la scorsa estate. Un uomo, un giovane del posto, impiegato nell'azienda agricola della sua famiglia ha investito una donna. Quando ha visto che era ancora viva, ha abusato sessualmente di lei e poi l'ha ammazzata. Succede a Newport, in Arkansas.

Sydney Sutherland: investita, violentata e uccisa da un uomo negli Usa

In seguito ha finto di aiutare nelle ricerche dopo la denuncia della scomparsa, partecipando anche a un gruppo facebook. La vittima della terrificante violenza è Sydney Sutherland, 24enne dell'Arkansas, investita mentre faceva jogging il 19 agosto scorso.

La famiglia della vittima non vedendola tornare ne ha denunciato la scomparsa, e le squadre di soccorso e ricerca si sono messe subito al lavoro in una vasta zona. La donna, che lavorava come infermiera, era uscita per fare jogging quando è stata investita dal 28enne. L'uomo ha poi ammesso di averla vista, aver fatto inversione a U, averla speronata intenzionalmente e quando era a terra ha abusato sessualmente di lei prima di ucciderla. Poi ha occultato il corpo in un campo vicino all'autostrada, a miglia di distanza, e se n'è andato. I due si conoscevano ma solo di vista.

Il cadavere della povera Sydney è stato scoperto due giorni dopo: tre elicotteri sono stati utilizzati per effettuare ricerche dall'alto. L'analisi dei tabulati telefonici ha incastrato l'uomo, che infine ha confessato l'omicidio. Il processo dovrebbe iniziare tra qualche settimana: è detenuto nella prigione della contea di Randolph.