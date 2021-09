Gratta e vinci rubato, il tabaccaio trovato in aeroporto: andava alle Canarie. Il mistero del biglietto scomparso

Stava per imbarcarsi su un volo con direzione Fuerteventura, Canarie. Il tabaccaio di Napoli scappato col Gratta e Vinci del valore di 500mila euro acquistato da un'anziana cliente, è stato trovato e denunciato. L'uomo si era presentato all’aeroporto di Fiumicino con un biglietto aereo per l'isola spagnola, pronto a lasciare il Paese. La polizia di frontiera ha però rilevato l'alert sulla sua identità e lo ha bloccato. Contattati i militari della compagnia Stella, l'uomo è stato identificato e denunciato a piede libero.

Gratta e vinci rubato a Napoli: il furto e il mistero del biglietto scomparso

Il furto era avvenuto a Materdei, nel cuore di Napoli. Secondo quanto ricostruito, non credendo ai suoi occhi, l'autrice della vincita avrebbe consegnato il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio. Attraverso il dispositivo dedicato il dipendente avrebbe validato la vincita quindi, per un ulteriore riscontro, avrebbe consegnato il tagliando a uno dei titolari che sarebbe però scappato con il suo scooter. Raccolta la denuncia della vittima, ieri, carabinieri della compagnia Stella avevano fatto partire le ricerche su tutto il territorio europeo, frontiere comprese.

Se il tabaccaio è stato rintracciato, il biglietto non è stato ancora trovato: quando è stato bloccato dagli agenti l'uomo non lo aveva con sé. Proseguono dunque gli accertamenti per ritrovare il tagliando: non è escluso che possa emergere l'uomo abbia coinvolto altre persone come complici della sua fuga. Il tabaccaio ora rischia di subire anche la revoca della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.