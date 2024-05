Tabaccaio trovato morto in casa: l'ipotesi di una rapina finita in tragedia

Un tabaccaio di 65 anni, Roberto Basso, è stato trovato morto intorno alle 13 di lunedì 6 maggio nella sua casa di via Antiche Mura, a Jesolo, in provincia di Venezia. A trovare il corpo sono stati gli uomini della compagnia dei carabinieri di San Donà allertati perché l'uomo non aveva aperto il negozio e non dava notizie di sé. Una volta aperta la porta dell'abitazione (che si trova in una zona un po' isolata rispetto al centro) i militari vi hanno scoperto la sua salma all'interno e hanno avviato le indagini, informando la procura. Ogni ipotesi sulla sua scomparsa è infatti al vaglio dei carabinieri i quali, come spiega VeneziaToday, non escludono la pista dell'omicidio.

Dai primi esami infatti non sembra essere stato un malore a causare la scomparsa del tabaccaio jesolano. Il medico legale sul posto ha comunicato i risultati dell'ispezione del corpo al magistrato e da lì partiranno approfondimenti anche sulla possibilità che altre persone siano coinvolte. Una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella di una rapina finita in tragedia, ma per ora trapela ben poco. Le indagini sono alle battute iniziali.