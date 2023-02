Tabaccaio mette in fuga i rapinatori col bastone, loro lanciano un coltello

Un'altra rapina. Questa volta solo tentata. Amedeo Giancola, titolare della tabaccheria di via Tiberio Solis, a San Severo, ha perso il conto dei "colpi" subiti negli anni. L'ultimo di una lunga serie è andato in scena mercoledì sera, intorno alle 20, quando due rapinatori a volto coperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nel suo esercizio commerciale.

Lui non si è fatto intimidire, ha afferrato un bastone e ha sfidato i malviventi che si sono dati alla fuga. Prima di andarsene però hanno lanciato un grosso coltello da cucina contro il bancone. L'arma si è infilzata sulla stampante del Lotto e solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti. Sul caso ora indaga la polizia che potrà contare anche sulle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria (in basso) che hanno filmato tutte le fasi della tentata rapina.

Il racconto del titolare

"Non hanno detto una parola, mi hanno mostrato l'arma gesticolando" racconta il titolare alla collega Maria Grazia Frisaldi di FoggiaToday. In quel momento, nell'attività, erano presenti due avventori e una dipendente. Il tabaccaio è riuscito a mettere in fuga i banditi. Il bastone, dice, "è sempre qui, dietro al bancone. Non deve mai mancare". "Sono intervenuto soprattutto in difesa dei presenti", tiene a precisare. Vista la reazione dei banditi però la tentata rapina ha rischiato davvero di finire nel sangue.

Il tabaccaio riferisce di aver subito "in media un paio di colpi all'anno. Negli ultimi quattro anni ne conto, a memoria, almeno sette". Intanto gli agenti del commissariato di San Severo hanno effettuato i rilievi tecnici del caso, nel locale e sull'arma sequestrata, e hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona.