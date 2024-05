"È omicidio volontario": condannato il tabaccaio che sparò e uccise un ladro durante la rapina

Cinque anni di carcere per omicidio volontario: questa la sentenza pronunciata dal tribunale di Ivrea nei confronti di Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio che sparò contro i ladri che stavano assaltando il suo negozio uccidendo il 24enne di origini moldave Ion Stavila.

La procura aveva chiesto 12 anni di reclusione, ma i giudici di Ivrea hanno riconosciuto le attenuanti. L'accusa iniziale nei confronti di Bonvin era di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.

L'accaduto

I fatti risalgono al 7 giugno 2019: il proprietario 71enne dell'attività aveva raccontato che aveva già subito ripetuti furti negli ultimi anni. Nel bar tabacchi "Winner Point", al confine tra Pavone e Ivrea, era presente una telecamera che però non aveva ripreso l'accaduto in quanto non attiva in quel momento. Dalle indagini è poi emerso che, dopo una breve colluttazione, l'uomo aveva sparato con una pistola detenuta legalmente 7 colpi, uno dei quali fatale per il giovane Ion Stavila. L'allora ministro degli Interni Matteo Salvini aveva espresso solidarietà al commerciante: "Si è difeso durante l'ennesimo furto e (purtroppo) ha ucciso uno dei tre ladri, con un'arma legalmente detenuta. Nel pieno rispetto delle indagini della Procura, a lui va la mia solidarietà umana e politica: #iostocoltabaccaio", aveva scritto in un post su "X" Salvini.