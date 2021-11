Tamponi irregolari: a caricare i risultati sul sistema era un macellaio

I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano con quelli del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Trento hanno denunciato tre persone e sequestrato più di novecento tamponi. In particolare, nel corso di un'ispezione in un centro tamponi nel Capoluogo è stato accertato che un infermiere eseguiva il prelievo di campioni biologici dall'utenza, impiegando un tipo di tampone per la rilevazione del SARS-CoV-2 non compreso tra quelli riconosciuti dalla Commissione Europea per il rilascio delle certificazioni verdi ''green-pass''.

L'inserimento dei risultati dell'esame diagnostico veniva quindi inserito da un collaboratore "di professione macellaio" nel sistema informatico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, indicando il codice di un dispositivo diagnostico in vitro che invece era regolarmente approvato dall'Autorità europea per il rilascio della citata documentazione.

L'infermiere, un 47enne romano, e il macellaio, 44enne bolzanino, sono stati quindi denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano ipotizzando a loro carico il reato di falso in atto pubblico continuato in concorso. Insieme a loro dovrà rispondere della segnalazione dei carabinieri anche il titolare della struttura dove venivano eseguiti i tamponi, un imprenditore 62enne della bassa atesina. I militari dell'Arma hanno sottoposto a sequestro penale 906 tamponi ancora da utilizzare e un personal computer. Ora da quest'ultimo saranno estrapolati i nomi delle persone che avevano avuto l'inserimento dell'esito del tampone nel sistema informatico.

Gli utenti saranno interrogati dai carabinieri per verificare anche se gli utenti fossero informati del tipo di dispositivo medico impiegato, considerato che di fatto sono stati frodati (sebbene tale ipotesi di reato non si persegua d'ufficio ma a richiesta di chi si dovesse ritenere imbrogliato).