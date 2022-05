Tangenti ad Aurigo, arrestato il sindaco Luigino Dellerba

I carabinieri hanno arrestato Luigino Dellerba, sindaco del comune di Aurigo, in provincia di Imperia. Insieme a lui i militari dell’Arma hanno arrestato anche un imprenditore locale, Vincenzo Speranza. I due sono accusati di corruzione dopo essere stato colti in flagranza di reato. I due sono stati fermati dopo che Speranza avrebbe consegnato una mazzetta al primo cittadino ligure. Secondo quanto ricostruito dai militari, Speranza ha consegnato a Dellerba una somma di duemila euro per essere agevolato nell’assegnazione di un appalto.

A mettere in stato di arresto i due sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo di Imperia, intervenuti non appena l’imprenditore ha ceduto al sindaco una busta con dentro duemila in contanti. Per i carabinieri, con quella somma, Speranza si sarebbe accaparrato la possibilità di essere agevolato in alcuni bandi di concorso, con i quali si assegnavano alcuni lavori pubblici. Lavori di entità minori di 100mila euro, i così detti “sottosoglia” per cui l’assegnazione dei lavori avviene in modo diretto.

In queste ore sono in corso accertamenti da parte della polizia giudiziaria nelle abitazioni e negli uffici dei due uomini, entrambi accusati di corruzione. Dellerba è anche ex vicepresidente della Provincia di Imperia e attuale consigliere provinciale di area centrodestra).