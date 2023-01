Auto con 4 ragazzi si schianta contro un muro: morti 3 giovanissimi

Tragico incidente stradale in serata in provincia di Taranto, più precisamente nel territorio di Massafra. L’auto di quattro ragazzi, tutti giovanissimi, una Opel Corsa, si è schiantata contro un muretto di cemento armato. Tra di loro anche una ragazza giovanissima di 13 anni. L’impatto è stato violentissimo. Tre ragazzi sono praticamente morti sul colpo, un altro è ferito ma versa in gravissime condizioni.

Secondo quanto si apprende un ragazzo di 18 anni e sua sorella di 13 anni sarebbero morti sul colpo mentre un terzo, il conducente, è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorritori. Aveva 19 anni. Il quarto giovane è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata. Ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Probabilmente l'asfalto bagnato per la pioggia ha contribuito a causare il tragico incidente. Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, ha annunciato il lutto cittadino.