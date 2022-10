Tassista morto: tre ragazzi indagati per il pestaggio

Potrebbero essere a una svolta le indagini sul caso di Pasquale Di Francesco, detto Lino, il tassista 63enne di Moncalieri morto nei giorni scorsi, a metà ottobre 2022, forse per le conseguenze di un pestaggio che avrebbe subìto nel mese di giugno nella zona di piazza Bengasi a Torino. L'uomo è stato ricoverato a lungo in ospedale prima di essere trasferito alla clinica "Anni Azzurri" di Santena, sempre nel Torinese, dove è avvenuto il decesso. Le sue condizioni si erano aggravate nei mesi scorsi, fino al coma.

L'inchiesta della procura va avanti e secondo TorinoToday ci sarebbero tre indagati per l'aggressione al 63enne: si tratterebbe di una ragazza di 26 anni di Venaria Reale e due ragazzi di 28 anni di Torino, questi ultimi due già in carcere per altre ragioni, accusati di essere gli autori materiali del pestaggio.

Le indagini, che per ora vedono affiancati polizia e carabinieri, sono coordinate dal pm Alessandra Provazza della procura cittadina che al momento procede per i reati di rapina e lesioni con l'aggravante della morte della vittima.

Il nesso tra il pestaggio e il decesso (come ha precisato anche il legale della famiglia, Davide Neboli, che al momento è molto cauto), tuttavia, andrà provato dall'autopsia sul corpo dell'uomo, che è stata disposta dallo stesso magistrato e dovrebbe avvenire a breve.

In valutazione anche eventuali colpe dei medici che hanno avuto in cura Di Francesco, che era stato in ospedale ma era stato dimesso qualche giorno prima della crisi che poi gli era stata fatale, portandolo al coma irreversibile e alla morte.