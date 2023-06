Tassista picchiato: un ragazzo lo prende a pugni in faccia e gli spacca il pos

Prima si è scagliato contro un tassista, la cui unica colpa è stata quella di non farlo salire a bordo. Poi contro i carabinieri che cercavano di calmarlo. Un uomo di 22 anni, un milanese di origini marocchine, è stato denunciato venerdì mattina con le accuse di danneggiamento, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e indebito possesso di carte di pagamento, dopo aver seminato il panico fuori dalla stazione Garibaldi, a Milano. A trovarsi sulla sua strada, verso le 5.30, è stato l'autista di un taxi, un 55enne italiano, che stava lasciando alcuni clienti in piazza Freud. Mentre i passeggeri pagavano la corsa con il pos, il 22enne si è avvicinato alla macchina e ha preteso di salire a bordo.

Dopo il rifiuto del tassista, il ragazzo per tutta risposta gli ha sferrato dei pugni al volto, spaccando poi il pos che il conducente aveva tra le mani. All'arrivo dei carabinieri, il giovane si è scagliato anche contro di loro, cercando di aggredirli e colpendo con calci e pugni la vettura di servizio, danneggiando la portiera. Fermato non senza fatica e perquisito, il 22enne è stato trovato anche in possesso di una carta di debito non sua.

Per lui è scattata una denuncia a piede libero. Il tassista è stato invece visitato sul posto da un'ambulanza del 118, ma per fortuna non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.