Taulant Malaj: così il panettiere killer ha "risparmiato" il figlio di 5 anni

Si è salvato nascondendosi dietro il divano del soggiorno di casa, il figlio di 5 anni di Taulant Malaj, l'albanese di 45 anni reo confesso del duplice omicidio della figlia Gessica, di 16 anni, e del presunto amante della moglie, Massimo De Santis, di 51, a Torremaggiore (Foggia).

Il panettiere trasformatosi in feroce killer per gelosia era molto legato al figlioletto: lo testimoniano le tante foto pubblicate con il bambino sul suo profilo Facebook. Il bambino si sarebbe nascosto dietro al divano nei minuti durante i quali il padre poco lontano uccideva. Da un frammento del video girato col cellulare dallo stesso Taulant Malaj si evincerebbe che, in un primo momento, volesse rivolgere la sua furia anche contro il figlio, ma non ci sono certezze. Infatti alla fine, quando si è reso conto del massacro che aveva compiuto, ha trovato il figlio di 5 anni e lo ha preso in braccio. A quel punto, placatosi dalla furia criminale, non l'ha ucciso, come minacciava di fare fino a pochi minuti prima.

"Gessica non c’è più"

La notte dell’omicidio alcuni sanitari, mentre i carabinieri bloccavano Taulant, hanno affidato il piccolo ai vicini di casa. Poi è stato stabilito di farlo stare con gli zii paterni. "Quando i carabinieri ce lo hanno affidato era ancora sotto choc. 'Gessica non c’è più, Gessica non c’è più' diceva tra le lacrime. Ma poi non ha più parlato di quello che ha sentito quella notte. Lui si era nascosto dietro il divano per la paura, almeno così ci hanno spiegato i carabinieri che lo hanno trovato rannicchiato lì. Ma noi non parliamo di quello che è successo" dice alla Stampa la zia. Non chiede dov'è la sua mamma? "Gli abbiamo detto che tornerà a stare con lei appena uscirà dall'ospedale. E lui non fa altre domande. Qui con noi è tranquillo. Poi penserà a tutto mia cognata. Io e mio marito non abbiamo figli e quindi siamo molto legati ai nipoti".

Taulant Malaj è in Italia da 20 anni

"Arrivava tutte le sere alle 23 e andava via alle sette del mattino. Era precisissimo. Non si stancava mai". Con queste parole il titolare del panificio di Torremaggiore descrive il suo dipendente Taulant Malaj. "Anche quando finiva il turno continua a lavorare fino a quando non aveva terminato tutto", racconta. Malaj era in Italia da 20 anni. La coppia era sposata da 17 anni. L'uomo ha sempre fatto il panettiere. Non aveva mai dato pubblicamente segni di violenza o di squilibrio ma le discussioni in famiglia erano frequenti. Lo avrebbe ammesso Taulant Malaj stesso al pm. Avrebbe pure dichiarato di aver più volte ripreso con il suo cellulare i presunti incontri clandestini tra De Santis e la moglie: i carabinieri hanno sequestrato i telefonini della coppia. L'arma del delitto sarebbe stata ritrovata in auto, forse il killer aveva pensato di fuggire.

I colleghi raccontano che era anche molto bravo nel suo mestiere. Per dieci anni ha lavorato in un altro forno di Torremaggiore (Foggia); nel dicembre scorso era stato assunto nel panificio 'Latartara'. "Aveva un carattere molto tranquillo. Non ha mai dato alcun problema. Così come non ci ha mai raccontato di litigi in casa", dicono dal panificio. "Ho visto la moglie di Taulant una sola volta quando lui è venuto qui da noi a fare il colloquio", ricorda il datore di lavoro. Taulant Malaj è in carcere da domenica con le pesanti accuse di duplice omicidio, e di tentato omicidio nei confronti della moglie Tefta di 39 anni. La donna è stata colpita con sei coltellate al torace ed è ricoverata in stato di shock al policlinico Riuniti di Foggia. È in prognosi riservata ma non rischia la vita. Oggi sarà ascoltata dagli inquirenti.