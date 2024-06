"Tu qua non devi montare", giostraio picchiato in strada: il pestaggio ripreso dalle telecamere

Prima le minacce: "Tu qua non devi montare", poi il pestaggio. È così che due giostrai avrebbero tentato di scacciare un concorrente, provando a impedirgli di montare la propria giostra in occasione della festa di Sant'Antonio a Taurianova (Reggio Calabria). L'uomo, soccorso dai passanti e portato in ospedale, ha raccontato tutti i dettagli ai carabinieri che sono arrivati ai presunti aggressori. Si tratta di due fratelli di 31 e 21 anni. A inchiodarli sono state anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, che hanno immortalato il raid punitivo, avvenuto il 6 giugno scorso nella centralissima piazza Fava di Taurianova.

La vittima è stata colpita con calci, pugni e bastonate. Semnra che gli arrestati, già noti per precedenti penali o di polizia, avevano già tentato di scalzare il rivale alla festa di Sant'Antonio del 2023. I due fratelli sono agli arresti domiciliari per estorsione, lesioni e danneggiamento nei confronti del giostraio concorrente.