Malore per Sohaib Teima: "Overdose di antidepressivi"

Tutto rinviato. Si terrà solo il 25 aprile l'udienza, a Grenoble, per l'estradizione in Italia di Sohaib Teima. Il 21enne, originario di Fermo, si è sentito male mentre usciva dal carcere per essere portato in tribunale. È detenuto in Francia, dove è stato arrestato per il femminicidio di Auriane Liasne. Il corpo della giovane donna era stato trovato in una chiesetta sconsacrata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. L'identità della vittima era stato per giorni un fitto giallo.

Come riportano i giornali francesi Le Dauphiné Libéré e Le Progrès, all'origine del malore dell'indagato c'è un'overdose di antidepressivi. La giovane francese era stata trovata senza vita il 5 aprile. L'autopsia aveva rivelato che Auriane era stata uccisa a coltellate. Un femminicidio premeditato, secondo gli inquirenti italiani.

Dopo il suo arresto, avvenuto il 10 aprile, Sohaib Teima era stato deferito alla procura generale francese che aveva emesso un mandato di carcerazione. Dopo l'assenso all'estradizione, l'udienza di ieri avrebbe dovuto accertare il rispetto delle condizioni legali di esecuzione del mandato di cattura europeo.