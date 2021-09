È stato oscurato il canale Telegram dei no vax intitolato "Basta dittatura". Il messaggio che si legge è che "ha violato i termini di servizio della piattaforma". In realtà, all'inizio del mese era stata la procura di Torino a disporne il sequestro in quanto vi sarebbero stati commessi i reati di istigazione a delinquere e violazione della privacy.

"Questo gruppo incita alla violenza contro i medici che si occupano di vaccinazioni - si legge nel messaggio con cui Telegram spiega la decisione di chiudere il canale -. Hanno pubblicato i nomi di specifici medici chiedendone il linciaggio. Tutto questo è contrario alla politica di Telegram. Prima di bloccarlo avevamo avvisato i moderatori del canale di fermare queste violazioni ma non lo hanno fatto".