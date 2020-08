Venti minuti di tempesta: una raffica di detriti in strada, treni in tilt tra Piemonte e Emilia

È durata solo venti minuti la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta su Alessandria ma ha provvocato grossi danni. Diverse auto sono state danneggiate dal crollo di coppi, calcinacci e delle coperture di alcuni tetti.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per decine di interventi anche per alberi caduti sulle strade e sulle macchine parcheggiate. Sono state oltre 200 le richieste di intervento in città e con l’arrivo dell’alba la conta dei danni sta aumentando.

Gli interventi riguardano allagamenti di cantine, danni ai tetti a causa del forte vento, alberi caduti con interruzione della viabilità o della corrente elettrica. Non risultano al momento persone coinvolte.

Il maltempo ha causato danni anche alla circolazione dei treni. Traffico rallentato e treni in ritardo sulla linea Torino-Genova per criticità rilevate tra Solero e Alessandria.

Il traffico ancora sospeso sulla linea Verona - Mantova - Modena per danni nei pressi di Carpi. Ecco i treni regionali cancellati:

R 33583 Suzzara (6:56) .- Modena (7:42)

R 33596 Modena (7:07) - Suzzara (7:54)

R 33594 Modena (7:34) - Carpi (7:50)

R 33573 Carpi (8:00) - Modena ( 8:16)

R 33590 Modena (8:07) - Suzzara (8:54)

R 33571 Suzzara (8:13) - Modena (8:59)

Attivo servizio sostitutivo con bus.