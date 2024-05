Tenta di rapire il figlio di una donna incinta davanti all'asilo: nello zaino aveva un coltello e un'accetta

Un'aggressione inquietante, ma dai contorni ancora da definire quella avvenuta davanti a una scuola materna di Trapani dove un ragazzo avrebbe tentato di rapire un bambino strappandolo dalle braccia della madre. I fatti sono avvenuti nei pressi della scuola dell'infanzia Don Bosco. L'uomo, un 26enne di origini nigeriane, avrebbe avvicinato una donna incinta, anche lei nigeriana, che stava accompagnando il figlio all'asilo tentando di portaglielo via. La dinamica dei fatti è però ancora da ricostruire nei dettagli.

Trapani: tenta di rapire un bimbo davanti all'asilo, arrestato 26enne

A dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano davanti alla scuola. I carabinieri della compagnia di Trapani sono arrivati sul posto mentre l'aggressione era ancora in corso e sono riusciti a bloccare il 26enne. Per l'aggressore è stata disposta la custodia cautelare in carcere: è accusato di tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Nel suo zaino è stata trovata un’ascia spaccalegna e un grosso coltello con una lama lunga quasi 30 centimetri. Il movente dell'aggressione non è noto.