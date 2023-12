Tenta di strangolare la compagna con un nunchaku: arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato nel quartiere di Chiaia, a Napoli, dopo aver tentato di strangolare la compagna con un nunchaku, un'arma orientale costituita da due bastoni uniti da una catena. I residenti della zona hanno sentito delle urla provenire dall'appartamento e hanno chiamato i carabinieri. Numerose segnalazioni al 112 raccontavano rumori preoccupanti e grida provenire da un'abitazione situata a piano terra. Giunti sul posto, i militari hanno trovato una donna di 42 anni con evidenti segni di violenza sul collo.

Nell'appartamento c'era anche il compagno della donna, un 36enne, che con il nunchaku ha tentato nuovamente di aggredire la vittima, minacciandola di morte anche davanti ai carabinieri. I militari sono così intervenuti in difesa della donna e dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccare l'aggressore. Alla base delle continue liti tra i due, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, ci sarebbero lavori precari e il vizio dell'alcool da parte del 36enne, che avrebbe preteso con la violenza il denaro. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il nunchaku è stato posto sotto sequestro.

