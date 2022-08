Michele e Rosa, lui tenta di ucciderla e poi si suicida con una balestra

C'è la storia di una famiglia andata in frantumi dietro il tentato omicidio-suicidio compiuto ieri a Torre di Mosto (Venezia). Michele Beato, 56 anni, ha tentato di uccidere l'ex moglie, 51 anni, e poi si è tolto la vita con una balestra.

Questa la ricostruzione dei fatti. E' lunedì pomeriggio. Michele attende l'ex moglie in un piccolo parcheggio all'esterno del negozio di barbiere nel quale lavorava come addetta alle pulizie. La donna sale in auto e lui rompe il finestrino e la colpisce con un oggetto tagliente. Poi, probabilmente convinto di averla uccisa, si dirige verso casa e si suicida con una balestra. Rosa viene soccorsa dal 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale. E' grave, ma non pericolo di vita. Per l'ex invece nulla da fare.

Sembra che Beato, ex guardia giurata, già in passato avesse mostrato atteggiamenti violenti. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Da verificare se la donna in precedenza abbia chiesto aiuto per i comportamenti dell'ex compagno.