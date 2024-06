Tentata rapina in banca: la polizia fa irruzione ma non trova nessuno

Alta tensione a Vicenza, dove nella mattina di oggi, domenica 30 giugno, le forze dell'ordine sono dovute intervenire per un'emergenza al Credit Agricole di via Fermi. Un gruppo di uomini ha fatto irruzione nella banca e si è barricato dentro, probabilmente con l'intenzione di mettere a segno un furto.

L'allarme sarebbe scattato verso le 7:30 di domenica mattina dopo una segnalazione. Il questore ha attivato l'unità di pronto intervento della polizia, con gli agenti muniti di giubbotti anti proiettili che hanno circondato l'edificio. Dopo aver messo in sicurezza l'area gli agenti sono entrati nell'edificio per ispezionare i sotterranei dell'istituto bancario, I poliziotti sono entrati dal piano interrato dell'edificio e poi sono saliti verso il tetto, alla ricerca degli eventuali malviventi che possano essere nascosti nell'edificio.

A quanto pare, la sede del Credito Agricole è stata trovata vuota: nessuna persona è stata trovata all'interno dell'edificio, ma sono stati trovati segni di un tentativo di sfondamento del muro in un garage sotterraneo dell'edificio. I banditi hanno anche provato a forzare uno sportello bancomat della banca, ma non sono riusciti nemmeno in quello. Sono comunque riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo di polizia e carabinieri. Dato il cessato allarme, le strade e la zona sono state riaperte alla circolazione intorno alle ore 11.00.