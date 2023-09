Un uomo entra in un bar di Pompei, in provincia di Napoli, armato di pistola. L'aggressore tenta una rapina nell'attività ma qualcosa per lui è andato storto. I clienti lo fermano e lo aggrediscono, picchiandolo con tutto quello che trovano. Nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vede quanto è accaduto lo scorso 21 settembre in un bar di via Nolana. L'uomo è riuscito poi a fuggire.

Continua a leggere su Today...