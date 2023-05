Un uomo le entra in casa e tenta di stuprarla

Minuti di terrore per una donna di 44 anni ha subito un tentativo di violenza sessuale e un'aggressione, anche con pugni al volto, da un uomo ieri pomeriggio. Era in casa sua nei pressi di via Washington, a Milano.

L'ha subito aggredita, colpendola ovunque, e le ha strappato i vestiti, ma lei è riuscita a reagire. Poi si è messo a rovistare nell'appartamento per cercare di portare via qualcosa. La donna ha subito chiamato il 112. L'uomo, che sarebbe originario del Gambia, è stato arrestato per violenza sessuale, tentata rapina e lesioni dai carabinieri su disposizione del pm di turno Paolo Filippini.

L'aggressore era riuscito a entrare nel palazzo senza problemi, sfruttando il fatto che il portone era stato lasciato aperto, e poi avrebbe seguito la donna che era da poco rientrata in casa e non aveva ancora chiuso la porta.