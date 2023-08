Provano a rubare una moto ma vengono ripresi in video e scappano

È successo in pieno centro. I due giovani ladri stavano tentando di portar via il mezzo sotto gli occhi dei passanti, ma si sono dati alla fuga appena hanno capito che qualcuno stava riprendendo la scena con lo smartphone

Volevano rubare una moto ma sono stati sfortunati e sono fuggiti via, lasciandola cadere sull'asfalto. Merito di un passante, che riprendendo tutto con lo smartphone ha fatto scappare due giovani ladri che a Palermo, in pieno centro, in via Mariano Stabile, hanno tentato di rubare una moto. Nel video si vede un ragazzo che prova a trainare la moto spingendola con un piede da uno scooter, mentre l'altro guida la moto da rubare a motore spento.

L'autore del video fa di tutto per farsi notare e far capire ai due di lasciare stare la moto. E alla fine i due fuggono, lasciando la moto sull'asfalto: "Lasciala lì, guarda che non è serata, lasciala, sei in diretta", si sente dire dall'autore del video che poi invita una ragazza che si trova con lui a prendere il numero di targa dei due, fuggiti lontani dalla telecamera dello smartphone.

Continua a leggere su Today.it...