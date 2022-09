Accerchiato dal branco con spranghe e pistola dopo una lite in un locale

Dopo quasi un anno è stata fatta luce sul tentato omicidio avvenuto ad Avellino il 19 ottobre 2021 di Alessio Romagnuolo, 26 anni. E' stato aggredito da un gruppo di persone armate in una strada del quartiere Quattrograna nel capoluogo irpino. In pochi minuti il 26enne è stato accerchiato da uomini armati di spranghe di ferro e mazze da baseball, contro di lui anche alcuni colpi di pistola che però non sono andati a segno. I carabinieri hanno arrestato cinque persone.

Secondo quanto ricostruito, gli aggressori hanno raggiunto il luogo del raid a bordo di un furgone e di due auto, circondando il 26enne per impedirgli la fuga. Solo per una mera casualità i colpi di pistola calibro 7,56 esplosi contro di lui non lo hanno raggiunto. Il 26enne è riuscito a fuggire e chiamare il 112. I cinque arrestati sono indagati per tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata, detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti all'offesa.

L'episodio sarebbe la "vendetta" per una lite avvenuta alcune sere prima in un locale notturno di Avellino. Gli arrestati "avrebbero quindi eseguito la violenta azione nei confronti del 26enne quale ritorsione", si legge in una nota.