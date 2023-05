Coppia di anziani trovati a letto in un lago di sangue: arrestato il figlio, il racconto choc

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Formia, in provincia di Latina, per il tentato omicidio dei genitori. Tutto è accaduto nella mattinata di mercoledì 24 maggio quando intorno alle 8 gli agenti di polizia sono intervenuti nell'abitazione della famiglia in seguito a una segnalazione.

I poliziotti hanno trovato l'uomo davanti al palazzo, fermo e con un coltello sporco di sangue tra le mani. Agli agenti ha detto solo che al piano di sopra c'erano i suoi genitori. Dopo aver fermato e disarmato il 47enne, i poliziotti sono entrati nell'appartamento trovando la coppia distesa sul letto e coperta di sangue. Nonostante le ferite, ricostruisce la polizia, gli anziani hanno raccontato di essere stati aggrediti dal figlio che si sarebbe improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci, numerosi fendenti e un utensile da cucina.

Sul posto, oltre alla polizia sono intervenute anche due ambulanze mentre i rilievi del caso sono stati affidati al personale della scientifica. Nel frattempo tutti e due gli anziani, che hanno riportato profonde ferite da taglio in varie parti del corpo, sono stati trasportati in ospedale dove sono stati ricoverati in prognosi riservata.

Il 47enne è stato arrestato e si trova ora nella casa circondariale di Cassino.

