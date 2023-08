Lo scooter nel traffico e gli spari: tentato omicidio ripreso dalla telecamera di un'auto

Un tentato omicidio "in diretta", ripreso dalla telecamerina installata su un'auto. Succede a Catania dove, anche grazie alle immagini registrate dalla vettura, la polizia ha arrestato due uomini accusati, in concorso tra loro, di tentato omicidio aggravato, porto e illegale detenzione di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e ricettazione. I fatti risalgono al pomeriggio del 27 aprile scorso quando un uomo è stato ferito da quattro colpi di pistola. Dopo mesi di indagini la svolta con i due arresti.

La vittima prescelta è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco al ginocchio destro mentre si trovava nella zona di San Berillo Nuovo. Qui gli agenti hanno trovato due bossoli calibro 7,65. Nel corso delle indagini è stata sequestrata anche l'auto a bordo della quale si trovava il ferito durante le fasi dell'agguato che presentava tre fori di proiettile. Sono poi state acquisite immagini delle telecamere di sorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane ed è stato analizzato il traffico telefonico di diverse utenze. L'agguato è stato ripreso in tempo reale da uno specchietto multimediale per la registrazione audio-video installato su un'auto in transito proprio al momento dell'agguato. Si vede un scooter con due persone a bordo: il passeggero scende e ha una pistola in mano e si sentono esplodere quattro colpi di pistola.

Già il 9 maggio scorso i poliziotti della Squadra Mobile di Catania avevano arrestato il conducente dello scooter, trovato in possesso della pistola semi-automatica Beretta calibro 7,65 millimetri, con matricola abrasa utilizzata per l'agguato. Il nuovo provvedimento gli è stato notificato in carcere. Il passeggero dello scooter e autore degli spari, rintracciato dagli investigatori, è stato trasferito nel penitenziario di piazza Lanza.

