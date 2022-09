Cosparge la compagna di liquido infiammabile e le dà fuoco mentre dorme

Avrebbe versato del liquido infiammabile sul corpo della sua compagna per poi accendere un fiammifero e gettarlo sul suo corpo mentre stava dormendo. Queste le pesanti accuse mosse a un 38enne cubano, che è stato arrestato dalla polizia di Arezzo. L’episodio si sarebbe verificato qualche giorno fa ma soltanto ieri l’uomo è stato portato nel carcere San Benedetto.

Come ricostruisce ArezzoNotizie, tutto sarebbe nato con una banale ma animata lite. I due avrebbero discusso animatamente fino a notte fonda, lei avrebbe poi raggiunto la camera da letto. Più tardi, lui sarebbe entrato nella stanza e avrebbe tentato di dare fuoco alla compagna. E' stato lui stesso a spegnere le fiamme e si sarebbe giustificato con la donna dicendole di volerle fare uno scherzo. In casa c'era la figlia della donna, che ha chiamato la polizia spaventata per la puzza e dalle bruciature sul corpo della madre.

La vittima dell’aggressione è stata trasportata in ospedale. I medici hanno accertato ustioni a una spalla e un orecchio ed è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato arrestato.