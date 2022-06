Incontra l'ex moglie per strada e la massacra con calci e pugni

Ancora una donna aggredita dall'ex. Una 53enne è stata ridotta in fin di vita dall'ex marito, un uomo di 57 anni dal quale era separata da ormai due anni. E' accaduto oggi, 21 giugno, a Sant'Andrea Frius (Sud Sardegna). L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

La brutale aggressione è scattata stamani. I due si sono incrociati per caso in strada, l'uomo ha perso il controllo e si è avventato su di lei colpendola con calci e pugni. Tutto è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, che sono intervenuti per aiutare la donna, finita per terra sotto i colpi dell'ex. Sono quindi arrivati i carabinieri e il 118. I sanitari hanno trasportato la 53enne all'ospedale Brotzu, dove si trova adesso ricoverata in prognosi riservata. Il 57enne, già denunciato prima della separazione per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e si trova in carcere.