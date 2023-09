Accoltella la moglie e poi si lancia dal quarto piano

Un uomo trovato morto in strada e la moglie in un fin di vita, in una pozza di sangue in casa. Castellanza, cittadina della provincia di Varese, si è risvegliata sotto choc. La vittima è Renato Oggioni, 83 anni. L'ipotesi prevalente è che nella notte tra 18 e 19 settembre l'uomo abbia accoltellato la moglie, la 77enne Carla Marmonti, al torace più volte prima di gettarsi dal quarto piano della palazzina dove la coppia viveva in via Solferino.

A chiamare il 112 chiedendo aiuto è stata la stessa donna. Quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Busto Arsizio e della stazione di Castellanza sono arrivati hanno trovato la 77enne riversa in una pozza di sangue e stringeva il coltello. Trasportata in ospedale a Legnano è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi, è in pericolo di vita. Nel passato della coppia non compaiono episodi di violenza. Sono in corso le indagini per chiarire meglio dinamica e movente.

Continua a leggere su Today.it...