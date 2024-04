Si impicca dietro le sbarre, salvato in extremis: "Quella dei suicidi in carcere è un'emergenza senza precedenti"

Ennesimo tentativo di suicidio nelle carceri italiane: nel pomeriggio di ieri un detenuto di 30 anni ha cercato di impiccarsi in una cella al secondo piano del penitenziario genovese di Marassi. Gli agenti in servizio di sorveglianza hanno notato il giovane detenuto con il cappio alla gola sospeso e legato alle grate della finestra e sono intervenuti, salvandolo.

La tragedia a Genova ieri è stata evitata all'ultimo istante. Ma siamo già a quota 30 reclusi che da inizio 2024 si sono tolti la vita in Italia, a cui si aggiungono tre agenti. Le associazioni e alcune forze politiche (Radicali in prima fila, non da oggi) attaccano: "Non bastano manovre spot, servono interventi strutturali". L'età media delle vittime: 40 anni. Si tratta della peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario e se ne parla molto poco. Servono più psicologi e psichiatri (le fragilità sono la norma), più attività che riempiano le giornate, pene alternative come detenzione domiciliare, lavori socialmente utili o braccialetto elettronico per chi non è un pericolo per la società o sconta gli ultimi mesi.

I sindacati: "Serve un decreto carceri con misure tangibili"

A proposito dell'episodio di Genova, il segretario regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani, commenta: "Evitato l'ennesimo morto 'per impiccagione' nelle nostre galere, dove ormai si va incontro a una pena di morte di fatto. Si inserisce in un quadro di crisi inarrestabile se non con interventi immediati e d'impatto che prendano atto dell'emergenza forse davvero senza precedenti, quanto meno a guardare il numero record di coloro che si tolgono la vita", ha osservato il sindacalista. "Il sovraffollamento detentivo, con 14mila detenuti oltre i posti regolamentari, la carenza di operatori, alla sola polizia penitenziaria mancano 18mila unità, e le molteplici altre deficienze strutturali, infrastrutturali, d'equipaggiamento e organizzative non sono fronteggiabili con azioni ordinarie", spiega il segretario della Uilpa.

"Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il governo Meloni ne prendano concretamente atto e varino un decreto carceri con misure tangibili che non possono riassumersi nella riduzione, sic et simpliciter, a 60 giorni effettivi del corso di formazione per gli agenti di Polizia penitenziaria che inciderà in maniera impercettibile sul numero delle assunzioni, ma che finirà per essere deleterio sul piano della professionalità, della competenza e della crescita del Corpo", ha concluso Pagani.