Tenta di uccidere l'ex moglie e poi si suicida

Ha tentato di uccidere l'ex moglie accoltellandola e poi, tornato a casa, convinto di averla uccisa, si è tolto la vita usando una balestra nel garage della propria abitazione. Il tentato femminicidio e il suicidio sono avvenuti a Torre di Mosto, comune della città metropolitana di Venezia nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto.

Stando a quanto scrive VeneziaToday, l'aggressore, una ex guardia giurata di 55 anni, avrebbe colpito la donna, di 51 anni, utilizzando un coltello mentre lei si trovava nella sua automobile. Per aggredirla, il 55enne avrebbe rotto il finestrino dall'esterno.

Dopodiché l'uomo, probabilmente convinto di averla uccisa, si sarebbe diretto verso casa, poco distante, e avrebbe usato una balestra per suicidarsi. La donna è stata soccorsa ancora viva dal Suem 118, quindi portata all'ospedale. Le sue condizioni non sono note. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda.

La coppia aveva due figli di 26 e 29 anni ed era originaria di Bari. I due erano giunti a Torre di Mosto nel 2003, ma erano da tempo separati e non convivevano più.