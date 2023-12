Bloccato mentre tenta di strangolare la moglie: 30enne in manette

Un intervento in extremis che ha salvato una donna e ha impedito che l'orribile scia di femminicidi italiana si arricchisse di una nuova vittima. Un uomo di 30 anni è stato bloccato dei carabinieri mentre stringeva le mani al collo della moglie nell'obiettivo di strangolarla. È accaduto in Val Vibrata, in provincia di Teramo. La donna, in evidente stato di choc, aveva altri segni di violenza fisica addosso. Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe scoppiata una furiosa lite. Ma non sarebbe di certo stata la prima.

La moglie infatti già denunciato il marito per episodi pregressi. La Procura di Teramo avrebbe già chiesto una misura nei confronti del trentenne a tutela della donna, respinta pero' dal Gip (il giudice per le indagini preliminari).

Come in molti altri copioni di violenze, l'uomo si sarebbe avvicinato a casa della donna per un riavvicinamento o per chiedere chiarimenti quando la discussione sarebbe degenerata. Il giovane a quel punto avrebbe prima sfogato la sua rabbia contro gli oggetti di casa, poi se la sarebbe presa con la compagna, aggredendola fisicamente con schiaffi e pugni, fino a tentare di strangolarla.

Provvidenziale l'intervento dei genitori della ragazza, che si sarebbero allarmati quando hanno sentito le sue urla e la richiesta d'aiuto e hanno subito chiamato il 112 per fare intervenire i carabinieri. La donna è stata portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso, mentre lui, ora, dovrà attendere la convalida dell'arresto scattato in flagranza di reato.

Continua a leggere su Today.it...