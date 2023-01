Non entra a scuola e scompare, l'appello della mamma: "Aiutatemi a trovare Teresa"

L'ultima volta in cui i genitori l'hanno vista è stato poco prima delle 8 di ieri mattina, martedì 10 gennaio, quando l'hanno accompagnata a scuola. Da quel momento Teresa, una ragazza di 19 anni di Saronno, in provincia di Varese, è scomparsa nel nulla. A lanciare l'allarme è stata la madre della giovane, Marcella Gallina, con un post pubblicato sui social, nel quale si rivolge a chiunque abbia informazioni sulla ragazza.

"Mia figlia Teresa ieri non è tornata a casa dopo averla lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti a scuola alle 8 dove non è mai entrata - scrive la donna in un post su Facebook -. L’ultimo tracciamento della sim risale a ieri verso le 16.30 a Cormano via Cadorna. Ha 19 anni, alta 171 cm, corporatura esile, occhi castani, capelli neri molto lunghi e ricci. Indossava un giaccone beige, tuta nera e scarpe bianche da ginnastica. Vi prego contattatemi qui se l’avete vista e aiutatemi condividendo il post".