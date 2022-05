Nuovo terremoto a Firenze, che cosa sta succedendo

Dopo le scosse dei giorni scorsi una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 05:51 con epicentro a Mercatale, in provincia di Firenze. La profondità stimata è stata di circa 9.0 Km.

La sequenza sismica in corso dallo scorso 3 maggio nella zona di Impruneta e San Casciano Val di Pesa, a circa 12 km a sud di Firenze, registra eventi sismici (per lo più strumentali).

Che cosa suggeriscono i terremoti

Grazie al database INGV si può risalire alla storia sismica dell'area: le testimonianze dimostrano come l’area di Firenze sia soggetta a subire gli effetti di una attività sismica locale non certo “forte”, ma almeno “moderata” come suggeriscono i terremoti di magnitudo 5.5 del 1898 dell’Impruneta e quello di 6.38 nel 1919 in Mugello.