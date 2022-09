L'Italia trema: quattro terremoti in un solo giorno

L'italia trema. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato in un solo giorno quattro terremoti che hanno fatto tremare la penisola, da nord a sud. Sono troppo distanti per avere un collegamento fra loro i sismi che a distanza di poche ore hanno scosso Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna, e ognuno è stato generato da un meccanismo diverso, sostengono gli esperti. Dei quattro terremoti, il più profondo (24 chilometri) è quello avvenuto alle 12,24 nelle Marche, a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, e la cui magnitudo è stata ricalcolata in 3,9.

Anche la Liguria ha tremato verso le 15.34, con il terremoto di magnitudo 4.1 registrato a Bargagli, in provincia di Genova. Questa è una zona non molto sismica e nella quale non si sono rilevati storicamente terremoti troppo forti. I sismi più forti avvenuti in passato in questa zona hanno avuto una magnitudo fra 4 e 5.

Per gli esperti, potrebbe invece essere un tipico terremoto dell'Appennino quello di magnitudo 3,8 avvenuto a Pievepelago, in provincia di Modena, alle 17.47, a una profondità di 14 chilometri. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato una seconda scossa di magnitudo 3.2 a otto chilometri da Fosciandora, in provincia di Lucca, a una profondità di 13 chilometri, a poca distanza dalla prima.

Le scosse di terremoto registrate sull'appennino Tosco-Emiliano tra le province di Lucca e Modena sono state percepite anche a Firenze. Al momento non si registrano danni a cose o a persone. Allerta comunque dei sistemi di controllo. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, fa sapere in un Tweet che "attraverso la sala operativa della protezione civile regionale sto monitorando la situazione".