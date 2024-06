Nuovi forti terremoti a Campi Flegrei: "È ora di provare l'evacuazione"

Nuove scosse sismiche sono state registrate nella notte ai Campi Flegrei: l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato cinque terremoti. La scossa più forte è stata quella di magnitudo 3.7 registrata alle ore 4:09. Altre scosse sono state registrate, rispettivamente, alle 3:52 con magnitudo 3.5, subito dopo un'altra di magnitudo 3. Alle 4:10 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 e alle ore 4:17 di magnitudo 2.3.

"Evacuare i campi flegrei": l'esercitazione

"Abbiamo sentito un boato e abbiamo preferito passare quello che restava della notte in auto", raccontano a NapoliToday i residenti. "Non ne possiamo più, oggi tre scosse fortissime. È un incubo". Intanto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato un'esercitazione della protezione civile nell'area flegrea da svolgere nel mese di giugno.

Nell'area è in atto da tempo una crisi bradisismica che preoccupa sempre di più istituzioni e popolazione. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Ingv nella settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 56 terremoti, tutti a bassa magnitudo. Continua il fenomeno di bradisismo, e nell'ultima settimana si sono registrati sollevamenti del suolo anche di un centimetro nell'area ipocentrale.

Il respiro della caldera dei Campi Flegrei

In seguito allo sciame del 20-21 maggio, alcune stazioni di monitoraggio avevano registrato un abbassamento di circa un centimetro. Complessivamente continua il sollevamento del suolo con una velocità di circa 20 millimetri al mese.

Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di circa 95°C. Pertanto sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine.