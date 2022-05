Nuovo terremoto in Toscana: il più forte dall'inizio della sequenza sismica

Due scosse di terremoto sono state avvertite a poca distanza l'una dall'altra a Firenze nella serata di ieri, 12 maggio. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, una si è verificata alle 23.15 con magnitudo 2.3. Epicentro localizzato a una profondità di 9 chilometri a Impruneta. Poco prima, alle 23.12, scossa di magnitudo 3.7 sempre a Impruneta a una profondità di 8 chilometri. E' dal 3 maggio che si registra una serie di movimenti tellurici nel Chianti fiorentino.

La scossa di magnitudo 3.7 è quella che è stata percepita in modo più netto dalla popolazione. "Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose. So che c'è una richiesta di intervento ai vigili del fuoco ma non so al momento per cosa. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli", ha detto Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta.

Grazie al database Ingv si può risalire alla storia sismica dell'area: le testimonianze dimostrano come l’area di Firenze sia soggetta a subire gli effetti di una attività sismica locale non certo “forte”, ma almeno “moderata” come suggeriscono i terremoti di magnitudo 5.5 del 1898 dell’Impruneta e quello di 6.38 nel 1919 in Mugello.