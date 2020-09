Diciotto morti nelle case crollate di Amatrice: imputati condannati a 36 anni

Condannati per il crollo di due palazzine che durante il terremoto di Amatrice il 24 agosto 2016 uccisero 18 persone e ne ferirono altre tre. I giudici hanno stabilito pene per complessivi 36 anni di carcere. La vicenda è quella che riguarda gli edifici di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti.

Terremoto di Amatrice, le prime sentenze

Pubblico ministero in lacrime al termine della lettura della sentenza che ha visto accolte le sue richieste di condanna per i 5 imputati. Il magistrato, Rocco Gustavo Maruotti, non è riuscito a trattenere la commozione consolato addirittura dal Procuratore capo di Rieti, Lina Cusano Piro.

Al termine della lettura della sentenza di condanna molti tra i familiari delle 18 vittime lo hanno letteralmente circondato e ringraziato. Il pm Maruotti ha condotto per intero il fascicolo di indagine, dall'inizio alla fine, ed è impegnato su altri fascicoli riguardanti ulteriori crolli in seguito al sisma di quattro anni fa.

"È stata fatta giustizia per intere famiglie sterminate la notte del 24 agosto 2016. Quelle palazzine gemelle, costruite in cemento armato dallo Iacp tra 1973 e il 1977, crollarono come castelli di carte senza lasciare scampo a chi le abitava" spiega Wania Della Vigna, legale dei familiari delle vittime.