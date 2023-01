Governo condannato ancora per il terremoto dell’Aquila, risarcimento ai parenti delle vittime

Nuova condanna in sede civile, la seconda, per il Governo per il terremoto del L'Aqila del 2009. Il Tribunale civile ha condannato la presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire 6 milioni di euro a 20 parti civili per le rassicurazioni prospettate dall'ex numero due del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Bernardo De Bernardinis già condannato con sentenza passata in giudicato a 2 anni di reclusione. Minimizzò il rischio, quando poi arrivò la scossa più forte morirono 309 persone.

A dicembre era arrivata la prima condanna al risarcimento: 8 milioni per 30 parti civili. La condanna nasce dalle risultanze del lavoro della Commissione Grandi Rischi riunita a L'Aquila il 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla tragica scossa, che avevano tranquillizzato la popolazione che era alla prese con uno sciame sismico da alcuni mesi. Gli avvocati Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci hanno intrapreso l'azione civile cotro la Presidenza del Consiglio dei ministri perché la commissione è suo organo consultivo.

Secondo il tribunale civile, le rassicurazioni di De Bernardinis hanno condizionato le abitudini della popolazione. I cittadini, nonostante le scosse, sono rimasti in casa. Il bilancio delle vittime è stato di 309 persone, oltre a migliaia i feriti e decine di migliaia di sfollati. Il risarcimento riconoscuto ai famigliari delle vittime non è stato suddiviso in parti uguali, ma in base ai danni subiti.