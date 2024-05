Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, pressing dei sindaci per il sisma bonus

Ancora una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. L'evento è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 8,28 con magnitudo di 3.4 a una profondità di 4 chilometri.

La scossa è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo: Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli.

CAMPI FLEGREI - COMUNICATO EVENTO SISMICO

Alle ore 8.28 locali del 22/05/2024 è stato registrato un evento sismico ai #CampiFlegrei di magnitudo Md=3.4±0.3.

Ulteriori informazioni sul sito web dell' #INGV #OsservatorioVesuviano

Info GOSSIP: https://t.co/WcupHgW7wn pic.twitter.com/ufWkwTgfaC — INGVvulcani (@INGVvulcani) May 22, 2024

Il nuovo evento riaccende la paura. Nelle ultime 48 ore ci sono state oltre 150 scosse: lunedì quella più intensa degli ultimi 40 anni nell'area dei Campi Flegrei.

La paura è forte soprattutto tra le famiglie di Pozzuoli e Bagnoli che dopo gli ultimi eventi sono stati allontanati dalle loro case e hanno passato la notte in tenda.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">❌ <a href="https://twitter.com/hashtag/Terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Terremoto</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CampiFlegrei?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CampiFlegrei</a>, proseguono le verifiche dei <a href="https://twitter.com/hashtag/vigilidelfuoco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#vigilidelfuoco</a> negli edifici, 160 fatte finora. Non sono state segnalate ulteriori criticità dopo la scossa Md 3.6 registrata alle 8:28 di <a href="https://twitter.com/hashtag/oggi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#oggi</a> [<a href="https://twitter.com/hashtag/22maggio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#22maggio</a> 9:30] <a href="https://t.co/HJBJONmH4i">pic.twitter.com/HJBJONmH4i</a></p>— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) <a href="https://twitter.com/vigilidelfuoco/status/1793187615463690650?ref_src=twsrc%5Etfw">May 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Il sindaco di Pozzuoli: "Serve il sisma bonus"

Proseguono intanto le verifiche tecniche da parte di Protezione Civile e istituzioni sull'agibilità di edifici pubblici e privati. Al momento non ci sono segnalazioni e riaprono anche le scuole nei comuni in cui ieri era stata disposta la chiusura, tranne che a Pozzuoli. "C'è rammarico per la mancata approvazione del sisma bonus. Stiamo facendo una verifica agli edifici privati ma non abbiamo alcun elemento, a oggi, che possa garantire a un privato di permettersi di mettere in sicurezza eventuali criticità che possano nascere sulle sue proprietà", le parole del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. "Andremo avanti sulla strada del sisma bonus - spiega - perché è una necessità di fatto, poi ognuno si assumerà le sue responsabilità. Se ci sono altre parti d'Italia che hanno beneficiato del sisma bonus, non posso immaginare perché i Campi Flegrei non debbano avere lo stesso trattamento".

C'è spazio anche per le polemiche: i sindaci dell'area dei Campi Flegrei sono tornati a invocare un "sisma bonus" per consentire ai residenti di poter adeguare le proprie abitazioni ai dettami antisismici.

A Palazzo Chigi il ministro della Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci, incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto della situazione.