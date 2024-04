Napoli si sveglia col terremoto, scossa nella zona dei Campi Flegrei: "Sembrava che crollasse tutto"

Nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli. Un sisma di magnitudo 3.9 si è verificato intorno alle 5.44 di oggi ad una profondità di 3 chilometri, nel golfo tra Bacoli e Pozzuoli. A riferirlo è l'Ingv. La forte scossa è stata avvertita anche a Napoli e provincia. Al momento non sono stati segnalati danni, ma la paura tra gli abitanti è stata tanta. "Stamattina abbiamo messo la sveglia alle 5:45" scrive sui social Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate. "Per la prima volta ho avuto la sensazione che crollasse tutto!".

Il sindaco di Bacoli: "La scossa è stata forte, l'abbiamo sentita tutti"

"Al momento non si segnalano danni" conferma in un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo il sisma di sabato mattina.

Anche il sindaco del comune di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, fa sapere che non si sono registrati crolli, ma la scossa - ha scritto su Facebook - "è stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli". E ancora: "Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei" scrive il primo cittadino. "Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale".

"Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione - rileva - è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vi invito a mantenere la calma. Vi terrò constamente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale. Viviamo nei Campi Flegrei. Dobbiamo imparare a convincerci. Vi sono vicino. Siamo al vostro fianco".

Il bradisismo nella zona dei Campi Flegrei

Da mesi nell'area si registrano scosse più o meno forti. Si tratta di un fenomeno noto come bradisismo, il periodico innalzamento e abbassamento del suolo causato dall'attività del "super vulcano" dei Campi Flegrei. Le scosse termineranno quando i gas vulcanici che lo alimentano esauriranno la loro pressione: nel 1969 il bradisismo durò fino al 1972 e nel 1982 fino al 1984. Se si tratta invece di segnali premonitori di una futura eruzione ci sarebbe il problema dell'evacuazione di quasi un milione di abitanti.