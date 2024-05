Tremano i campi Flegrei: terremoto di magnitudo 3.7, in corso un nuovo sciame sismico

Dalle sei del mattino di oggi sabato 18 maggio è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con il terremoto maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6:30. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile - informa una nota della stessa Protezione Civile - si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

Negli ultimi giorni l'Ingv aveva presentato un nuovo studio che mostra come l'accumulo di gas magmatici in sovrappressione sia arrivato tra i 2,5 e i 3,5 chilometri di profondità, mentre un mare di magna si trova più in profondità in un serbatoio in precedenza non raggiungibile dalle analisi, posto a 5 chilometri di profondità.