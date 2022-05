Forte scossa di terremoto a Firenze

Trema la terra in Toscana. Una scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze e nei dintorni. Secondo le rilevazioni delll'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento è avvenuto alle 17,50 di oggi, 3 maggio, ed è stato di magnitudo 3.7. Epicentro localizzato a Impuneta.

La scossa, di pochi secondi, è stata avvertita non solo a Firenze e buona parte della provincia ma anche nel Valdarno fiorentino e aretino. Sono stati anche sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana.

Decine le chiamate alle forze dell'ordine da parte dei cittadini preoccupati. "Sono in contatto con la sala operativa regionale (della Protezione civile, ndr) per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici", fa sapere il presidente della Regione, Eugenio Giani. Dai primi controlli su monumenti e musei a Firenze non emergono danni.