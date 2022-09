Terremoto a Genova di magnitudo 4.1

Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato oggi 22 settembre 2022 a Genova dall'Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 15:34. Le rivelazioni, sottolinea l'Istituto, sono al momento provvisorie. L'epicentro è stato misurato a 2 chilometri ad ovest di Bargagli ad una profondità di 10 chilometri.

Il sisma è stato nitidamente avvertito nel capoluogo ligure e moltissime persone sono uscite da banche e uffici: preso d'assalto il centralino dei vigili del fuoco che a GenovaToday hanno comunicato di non aver riscontrato per ora criticità. "Dalle prime verifiche effettuate, l'evento con epicentro localizzato nei Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni", spiega in una nota la Protezione civile. p

Si registra la caduta di calcinacci nella Chiesa di Pieve Ligure. Le Ferrovie hanno sospeso il traffico sulla linea Genova-La Spezia per precauzione dopo la scossa di terremoto avvertita a Genova e nel levante. I convogli non circolano tra Genova Brignole e Santa Margherita Ligure dopo che i sistemi informatici hanno inviato delle allerte alla centrale operativa. Per questo, i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

La zona non è a particolare rischio sismico e la storia recente non registra altri eventi sismici nella zona.

La scossa ha spaventato anche l'infettivologo Matteo Bassetti: "Una sensazione terribile che non avevo mai provato prima - scrive su Facebook il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova - 4-5 secondi in cui tutto tremava intorno a me, quasi come fosse una raffica improvvisa di vento fortissimo, quasi un boato che fa muovere tutto intorno a te. Ti senti inerme, il tempo sembra fermarsi, i suoni diventano miti e speri solo che finisca presto e non faccia danni a cose e persone".

+++ Notizia in aggiornamento +++

La scossa a poche ore di distanza dalle due scosse registrate nel Centro Italia.