Terremoto nelle Marche oggi: nuova scossa di magnitudo 4.0

Un'altra forte scossa di terremoto di magnitudo 4 ha colpito le Marche oggi, giovedì 10 novembre. Secondo i primi dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è avvenuta alle 13.35 con epicentro in mare, al largo della costa marchigiana anconetana, ad una profondità di 9 chilometri. È stata avvertita distintamente ad Ancona, soprattutto negli edifici più alti. Da ieri davanti alla costa marchigiana pesarese sono state rilevate circa 130 scosse. Le più forti, ieri alle 7:07 di magnitudo 5.5 e alle 7:08 di magnitudo 5.2.

Di seguito, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti. Il terremoto di oggi è stato localizzato:

29 Km a est di Fano (60.888 abitanti)

36 Km a est di Pesaro (94.582 abitanti)

38 Km a nord ovest di Ancona (100.861 abitanti)

65 Km a est di Rimini (147.750 abitanti)

92 Km a est di Cesena (96.758 abitanti)

A differenza di quanto accaduto ieri, quando erano caduti calcinacci in diversi edifici, al momento non si registrano danni. Intanto proseguono, in particolare nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata, centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici sono state segnalate crepe, ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non strutturali.

"Sono una venticinquina circa al momento gli sfollati ad Ancona, ma potrebbero crescere man mano che le verifiche vanno avanti", ha riferito l'assessore alla protezione civile del comune di Ancona Stefano Foresi. Intanto sono circa duecento i sopralluoghi e le verifiche svolti finora dai vigili del fuoco, nei quali sono stati riscontrati per la maggior parte danni di lieve entità alle strutture. Nella notte ad Ancona "sono stati evacuati, per delle lesioni nei rispettivi appartamenti, due nuclei familiari residenti in via Macerata e sei residenti in via Maggini".

"Si tratta di abitazioni private - conferma Foresi - in via Macerata e via Maggini, dichiarate inagibili dai vigili del fuoco in seguito alle verifiche dalle quali nelle palazzine sono emerse lesioni strutturali che richiederanno sopralluoghi più approfonditi". Il comune di Ancona ha allestito da ieri dei posti di accoglienza in spazi collaterali al PalaPrometeo (ex PalaRossini) per le persone la cui abitazione è stata danneggiata dal sisma: per ora si attendono una decina di persone. "Non tutti gli sfollati sono stati accolti al PalaRossini - precisa Foresi - alcuni hanno trovato ospitalità da parenti e amici. Stiamo lavorando alacremente, in stretto contatto con i vigili del fuoco, per risolvere i problemi dei cittadini che hanno avuto danni a causa del sisma".